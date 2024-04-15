Де в Україні найвищі пенсії
Станом на 1 квітня 2024 року, розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб.
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Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні. У інших регіонах ситуація така:
- Рівненська область – 7 205,37 гривні;
- Донецька – 7 017,36 гривні;
- Луганська – 6 524,80 гривень;
- Дніпропетровська – 6 332,81 гривні;
- Житомирська – 6 241,93 гривні.
Найменші пенсійні виплати мають жителі Тернопільщини – 4 399,66 гривні. Показник нижчий ніж середній розмір пенсій в Україні зафіксовано у 16 областях.
Як зросли пенсії українців у 2024 році
Найбільше на цьогорічне зростання пенсійних виплат вплинула планова березнева індексація. Мінімальний показник зростання пенсії, у результаті індексування, склав – 100 гривень, максимальний – 1 500 гривень.
Також збільшились виплати осіб старше 70 років, цьому сприяло нарахування надбавки за віком. Зараз розмір цієї доплати складає:
- для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.