Пенсії в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року такі виплати були нараховані - 1 224 710 людині, що дорівнює 12,1% від загальної кількості пенсіонерів. Такі дані оприлюднили у ПФУ.

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Тобто, в Україні розподіл пенсій у 2024 році виглядає наступним чином:

  • до 3000 гривень – отримує 2 725 285 осіб – 26,8%;
  • від 3001 до 4000 гривень – отримує 1 754 068 осіб – 17,3%;
  • від 4001 до 5000 гривень – отримує 1 889 222 – 18,6%;
  • від 5001 до 10000 гривень – 2 561 420 – 5,2%;
  • понад 10000 гривень – 1 224 71 особа – 12,1%.

Розміри пенсії в Україні / Інфографіка – ПФУ

Як збільшилися пенсії у 2024 році

  • За перший квартал 2024 року розмір середньої пенсії збільшився на 9,6%. Зараз це значення становить 5743,27 гривні. Показник збільшення становив 505,02 гривні. Проте інфляція з початку 2024 року набула значення 1,2%.
  • Показник цьогорічної індексації становив 7,96%. Мінімальний показник зростання виплат – 100 гривень, максимальний – 1500 гривень

Було проіндексовано виплат понад 10 мільйонів осіб, а саме:

  • 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;
  • 596 тисяч осіб, які належать до силових відомств;
  • 97,8 тисячі осіб, що набули інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС.