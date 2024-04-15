Пенсії в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року такі виплати були нараховані - 1 224 710 людині, що дорівнює 12,1% від загальної кількості пенсіонерів. Такі дані оприлюднили у ПФУ.

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Зауважте! Нині загальна кількість пенсіонерів становить – 10 154 705 осіб.

Тобто, в Україні розподіл пенсій у 2024 році виглядає наступним чином:

до 3000 гривень – отримує 2 725 285 осіб – 26,8%;

від 3001 до 4000 гривень – отримує 1 754 068 осіб – 17,3%;

від 4001 до 5000 гривень – отримує 1 889 222 – 18,6%;

від 5001 до 10000 гривень – 2 561 420 – 5,2%;

понад 10000 гривень – 1 224 71 особа – 12,1%.

Розміри пенсії в Україні / Інфографіка – ПФУ

Як збільшилися пенсії у 2024 році

За перший квартал 2024 року розмір середньої пенсії збільшився на 9,6%. Зараз це значення становить 5743,27 гривні. Показник збільшення становив 505,02 гривні. Проте інфляція з початку 2024 року набула значення 1,2%.

Показник цьогорічної індексації становив 7,96%. Мінімальний показник зростання виплат – 100 гривень, максимальний – 1500 гривень

Було проіндексовано виплат понад 10 мільйонів осіб, а саме: