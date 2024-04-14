Кому з пенсіонерів надають надбавку

Виплата надається особам, які отримали інвалідність внаслідок війни. Також на доплату мають право жертви нацистських переслідувань, яким на момент ув'язнення було менше 14 років.

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Надбавка для людей з інклюзивністю визначається залежно від групи. У 2024 році вони будуть такі:

3 100 гривень для осіб з I групою інвалідності;

2 900 гривень – для II групи.

2 700 гривень – для III групи.

Хто ще отримає виплати

Вказані виплати призначаються і іншим групам населення. Зокрема, тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною. Такі особи отримають 3 100 гривень.

Виплата у розмірі 1 тисяча гривень надається:

колишнім неповнолітнім вʼязням (на момент утримання їм було менше 18 років) концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання;

дітям, які народилися в концентраційних таборах, гетто та інших місцях примусового утримання;

учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності.

А от доплату 650 гривень отримають:

дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю набутої під час війни;

дружини чи чоловіки померлих учасників бойових дій, війни й жертв нацистських переслідувань, визнаних при житті особами з інвалідністю;

члени сімей загиблих/померлих захисників та захисниць України;

члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни.

Зверніть увагу! Доплата надається за умови, що дружина/чоловік не одружилися вдруге.

Також впроваджено виплату 450 гривень. Її зможуть отримати: