Перерахунок пенсії: що робити, якщо рішення Пенсійного фонду не влаштовує

Перерахунок пенсії – одна з найбільш затребуваних послуг серед людей літнього віку. Проте інколи пенсінери звертаються до суду, бо ПФУ, ймовірно, відмовив їм у зарахуванні стажу чи неправильно порахував розмір пенсії.

Підстави для перерахунку пенсії

Перерахунок пенсії керується статтею «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Дія".

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Найчастіше перерахунок проводять, якщо у пенсіонера збільшився трудовий стаж або виросла зарплата. Вказувати причину перерахунку заявнику не потрібно, бо ПФУ має самостійно визначити оптимальний варіант розрахунку. У такому випадку фахівці проведуть два обчислення та визначать, як перерахують пенсію.

Збільшення зарплати:

Перерахунок відбувається, якщо після призначення пенсії людина понад два роки отримувала вищу зарплату, ніж та, на яку обчислили пенсію;

Це стосується і мінімальної пенсії, якщо її призначили за відсутністю страхового стажу на момент оформлення;

Перерахунок пенсії можна робити раз на два роки. Тобто якщо заробіток пенсіонера зростатиме і надалі, він має право знову подати заяву щодо перерахування суми.

Набуття додаткового стажу:

Якщо людина вийшла на пенсію з неповним страховим стажем і продовжила працювати, то кожні два роки роботи вона може перерахувати пенсію з урахуванням нового стажу;

Та якщо людина після виходу на пенсію продовжує працювати і набуває стаж, достатній для призначення повної пенсії, то перерахунок можна провести одразу.

Зростання прожиткового мінімуму:

Цей перерахунок проводиться автоматично, без звернення особи. Для пенсіонерів, які не працюють, перерахунок проводять з дня, коли встановлено розмір нового прожиткового мінімуму;

Для пенсіонерів, що продовжують працювати, перерахунок проводиться з дня звільнення.

Коли необхідно звертатися до суду

Не завжди рішення ПФУ щодо перерахунку пенсії влаштовують пенсіонера. У таких випадках виникає потреба у захисті своїх прав через суд. Найчастішими причинами для звернення до суду є:

Неправильний розрахунок розміру пенсії: якщо ви вважаєте, що ваша пенсія розрахована з порушенням чинного законодавства і має бути більшою.

Порушення строків розгляду заяви: якщо ПФУ не розглянув вашу заяву про перерахунок пенсії у встановлені законом строки.

Як підготувати позовну заяву

Позовна заява – це юридичний документ, в якому ви детально описуєте свої вимоги до суду:

﻿﻿Найменування суду: вказується суд, до підсудності якого належить ваша справа. ﻿﻿Сторони справи: зазначаються ПІБ позивача (вас) та відповідача (Пенсійного фонду). ﻿﻿Позовні вимоги: чітко формулюються ваші вимоги до суду, наприклад, перерахунок пенсії з урахуванням таких-то обставин. Обґрунтування позовних вимог: Ви повинні детально пояснити, чому ви вважаєте, що рішення ПФУ є незаконним. Докази: додаються копії всіх документів, які підтверджують ваші вимоги (наприклад, рішення ПФУ, розрахунки пенсії, медичні довідки тощо). Прохання: наприкінці заяви ви просите суд задовольнити ваші вимоги.

Крім самої позовної заяви, до суду необхідно подати копію вашого паспорта, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та інші документи, які можуть підтвердити ваші вимоги.

Важливо! Зазвичай, розгляд подібної справи займає кілька місяців.