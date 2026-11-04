Пенсії військових у 2027 році: чи буде індексація та на скільки зростуть виплати

Звільнення зі служби не означає, що розмір призначених державою виплат залишатиметься незмінним назавжди. Проте шлях до справедливого оновлення сум часто перетворюється на справжнє випробування бюрократією.

Коли військовим оновлять виплати

Згідно із законодавством, раніше призначені пенсії підлягають обов'язковому перерахунку, якщо для відповідних категорій військовослужбовців підвищується грошове забезпечення.

Затримки з вини державних органів не позбавляють людину коштів, адже виплати за минулий період мають компенсувати без обмеження строком, про що пише Пенсійний фонд України.

Важливо! За загальним правилом, нові суми починають нараховувати з першого числа місяця, наступного за тим, коли виникло право на підвищення.

Чому виникають проблеми з довідками

Головним документом для ПФУ є оновлена довідка про грошове забезпечення, яку готує відомство, де людина проходила службу, наприклад, Міноборони чи ТЦК. У ній фіксують посадовий оклад, надбавки за звання та вислугу років, а також щомісячні премії.

Проте уповноважені органи часто відмовляються видавати цей документ, через що пенсіонер фізично не може запустити процес перерахунку.

Що вирішують суди щодо премій та надбавок

Судова практика 2026 року показує, що відмови у видачі довідок є незаконними. Наприклад, Полтавський окружний адміністративний суд у справі №440/3928/26 зобов'язав уповноважений орган підготувати документ для перерахунку пенсії з 1 лютого 2026 року. Чоловік вимагав врахувати 65% надбавки за особливості служби та 390% премії.

Схоже рішення ухвалив і Харківський окружний адміністративний суд, наголосивши, що конкретні відсотки преміювання залежать від особистого внеску військового та наявного фонду фінансування. Тобто, суд змусить видати довідку, але не намалює там бажані відсотки, якщо вони не підтверджені фактично.

Що відомо про передісторію пільг та ризики їх втрати

Варто пам'ятати, що держава суворо контролює надання соціальної допомоги колишнім військовим. Як ми писали раніше, учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на заслужений відпочинок: чоловіки у 55 років, а жінки у 50 років.

Проте статус УБД та всі пов'язані з ним доплати можуть анулювати через подачу недостовірних даних. Крім того, якщо у пенсіонера змінилося місце проживання чи склад сім'ї, він зобов'язаний письмово повідомити про це ПФУ протягом 30 днів, інакше ризикує втратити адресні доплати.