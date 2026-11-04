Пенсии военнослужащих в 2027 году: будет ли индексация и на сколько вырастут выплаты

Когда военнослужащим обновят выплаты

Согласно законодательству, ранее назначенные пенсии подлежат обязательному перерасчету, если для соответствующих категорий военнослужащих повышается денежное обеспечение.

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Задержки по вине государственных органов не лишают человека средств, ведь выплаты за прошлый период должны быть компенсированы без ограничения по сроку, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.

Важно! По общему правилу, новые суммы начинают начисляться с первого числа месяца, следующего за тем, когда возникло право на повышение.

Почему возникают проблемы со справками

Основным документом для ПФУ является обновленная справка о денежном обеспечении, которую готовит ведомство, в котором человек проходил службу, например, Минобороны или ТЦК. В ней фиксируются должностной оклад, надбавки за звание и выслугу лет, а также ежемесячные премии.

Однако уполномоченные органы часто отказываются выдавать этот документ, поэтому пенсионер физически не может инициировать процесс перерасчета.

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Что решают суды в отношении премий и надбавок

Судебная практика 2026 года показывает, что отказы в выдаче справок являются незаконными. Например, Полтавский окружной административный суд по делу № 440/3928/26 обязал уполномоченный орган подготовить документ для перерасчета пенсии с 1 февраля 2026 года. Мужчина требовал учесть 65% надбавки за особенности службы и 390% премии.

Аналогичное решение принял и Харьковский окружной административный суд, отметив, что конкретные проценты премии зависят от личного вклада военнослужащего и имеющегося фонда финансирования. То есть суд обяжет выдать справку, но не укажет в ней желаемые проценты, если они не подтверждены фактически.

Что известно о предыстории льгот и рисках их потери

Стоит помнить, что государство строго контролирует предоставление социальной помощи бывшим военным. Как мы писали ранее,участники боевых действий имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых: мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет.

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Однако статус УБД и все связанные с ним доплаты могут быть аннулированы из-за предоставления недостоверных данных. Кроме того, если у пенсионера изменилось место жительства или состав семьи, он обязан письменно сообщить об этом ПФУ в течение 30 дней, иначе рискует лишиться адресных доплат.