Зарплаты военных могут вырасти: государство будет искать дополнительные деньги

Парламент поддержал поправку на 200 миллиардов

По подсчетам, дефицит государственного бюджета на следующий год достигает 4,3 триллиона гривен. При этом международное финансирование на сумму почти 32 миллиарда долларов до сих пор остается окончательно не подтвержденным партнерами. Таким образом, выделение средств на повышение зарплат военным остается под вопросом. Как заявил в эфире "Ранок.LIVE" народный депутат Алексей Леонов, при таком дефиците стоимость одного дня войны для Украины достигает примерно 140–190 миллионов долларов.

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Сейчас сложилась ситуация, когда нагрузка на казну стремительно растет из-за активных боевых действий, постоянных российских ударов по бизнесу, энергетической инфраструктуре и логистике. По словам Леонова, пока сложно гарантировать выполнение плановых налоговых поступлений. Поэтому пересмотр денежного обеспечения защитников пока остается намерением, а не окончательным решением.

Несмотря на финансовую неопределенность, Верховная Рада на заседании 28 октября одобрила предложение о повышении зарплат военнослужащих. Решение поддержали 304 народных депутата, передает 24 Канал.

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Для пересмотра выплат как минимум на 20% необходимо найти дополнительные 200 миллиардов гривен. Парламентарии уверяют, что такую сумму можно привлечь без введения новых сборов или дополнительного давления на предпринимателей.

Внутренние резервы вместо налоговой нагрузки

Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал затягивание процесса повышения заработной платы военнослужащим и подчеркнул необходимость ревизии расходов.

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Только за последние два года власти 53 раза обещали повысить зарплату нашим военным. Мы 21 раз продлевали военное положение. Мы 11 раз во время полномасштабного вторжения вносили изменения в бюджет. Но результата для военных нет… И давайте честно, бойцы уже не слушают и не верят тем словам и тем обещаниям, которые сейчас звучат– сказал с трибуны парламента народный депутат.

Железняк также подчеркнул, что семьи бойцов не должны самостоятельно сводить концы с концами, пока государство тратит ресурсы на второстепенные нужды. Народный депутат вместе со своей командой определил, что в бюджете можно найти 200 миллиардов, если сократить лишние расходы, популистские обещания и коррупционные статьи.

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Напомним, в проекте бюджета на 2027 год изначально было заложено базовое денежное обеспечение военнослужащих на уровне 20 тысяч гривен. Однако такой размер зарплаты вызвал критику со стороны политиков и военных.

Депутаты и военные требуют повышения базовых выплат, поскольку они влияют на пенсии и социальные гарантии.

К слову, проект государственного бюджета на следующий год уже поддержали в первом чтении 239 народных депутатов. Его приняли с некоторыми поправками, однако немало предложений парламентариев не прошли.