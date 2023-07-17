ВПО можуть позбавити виплат: хто в групі ризику

ВПО, які перебувають за кордоном понад встановлений проміжок часу, можуть втратити свої щомісячні виплати. Їх вважатимуть не внутрішніми, а зовнішніми переселенцями.

Чому ВПО можуть позбавити виплат

Якщо переселенець перебуває за кордоном 45 днів, йому перестануть виплачувати грошову допомогу.

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Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Якщо людина понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то, виходить, що вона вибрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується саме на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами.

Проте є підстави за яких таке тривале перебування за кордоном є виправданим і виплати збережуться:

лікування;

стажування;

відрядження тощо.

Проте, якщо в державних реєстрах помилкова інформація, або особа вже повернулася з-за кордону, то вона може уточнити цю інформацію в органах соціального захисту й таким чином виплати продовжаться,

– додала вона.

За її словами у держави є вичерпна інформація, щодо тривалості перебування українців за кордоном.

Хто ще може втратити виплати

З 1 вересня виплати припинять для тих, хто може здійснювати великі покупки самостійно:

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни);

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

Особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм, теж не отримають коштів від держави.