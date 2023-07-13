Які зміни затвердив Кабмін

Для ВПО, які будуть отримувати фінансову допомогу з 1 серпня 2023 року, автоматично продовжили термін виплат ще на пів року – тобто до кінця січня 2024 року.

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Допомога продовжується для наступних ВПО:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень;

для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Нагадаємо! ВПО – одна з найбільших за розміром фінансування з держбюджету програм. На цей рік на неї передбачено в держбюджеті 57 мільярдів гривень, які будуть розподілені на понад 2,6 мільйона осіб.

Постанова також надає можливість отримувати допомогу переселенцям, у яких народилися діти після переміщення. Також тепер з'явилася можливість відмовитися від статусу ВПО онлайн.

Згідно зі змінами, виплати переселенцям здійснюватимуться 15 та 28 числа кожного місяця.

Кому більше не платитимуть гроші

Для переселенців, які повернулися додому або виїхали за кордон і перебувають там понад 30 днів, без обґрунтованої причини виплати не продовжать. До таких причин належать:

службове відрядження;

стажування;

лікування або реабілітація;

догляд за хворою дитиною або оздоровлення її.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянину про це буде повідомлено. В разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджувальні документи та продовжувати отримувати виплати,

– пояснили в Мінсоцполітики.

Також виплати з 1 вересня припинять тим, хто може здійснювати суттєві витрати самостійно:

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни);

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

До слова особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм, теж не отримають коштів від держави.