В Україні переселенців побільшало в 11 разів — що буде з виплатами для ВПО

Кількість переселенців зросла в 11 разів, що створює нові виклики для фінансової системи України. Попри це, виплати для ВПО будуть збережені, запевняють у Міністерстві фінансів.

Що буде з виплатами для ВПО

Уряд зберігає всі витрати для внутрішньо переміщених осіб у 2024 році, попри виклики для фінансової системи.

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Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що видатки на виплати для ВПО нині є другими за обсягом після видатків на оборону.

Роман Єрмоличев Заступник міністра фінансів України Порівняно з довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 мільярдів гривень. Так, кількість одержувачів соціальних виплат порівняно з довоєнним періодом зросла на 40% з 3,6 мільйона осіб до майже 5 мільйонів осіб.

У 2024 році в державному бюджеті передбачено майже 5 мільйонів одержувачів соціальних виплат, на які виділять 136,5 мільярда гривень.

З цієї суми 57,6 мільярда гривень буде спрямовано на допомогу для проживання внутрішньо переміщених осіб, що майже у 20 разів більше порівняно з витратами до повномасштабного вторгнення.

За словами Єрмоличева, завдяки зовнішньому фінансуванню як минулого, так і цього року, всі соціальні та гуманітарні витрати були повністю забезпечені. Міжнародна підтримка залишається критично важливою для України в умовах повномасштабної війни.

Кому з переселенців припинять виплати

У Міністерстві фінансів зазначили, що уряд забезпечує виконання планових показників за соціальними видатками на 100%, наразі вже профінансовано 243,2 мільярда гривень.

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть втратити виплати вже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на ще один шестимісячний період.

У певних випадках, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.

Згідно з постановою Кабміну, допомога на проживання ВПО, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою у лютому – квітні 2024 року, призначається та виплачується з 1 березня 2024 року. Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, чи подавала вона таку заяву у березні чи у квітні.

Для осіб, які звернулися за продовженням виплат у травні або червні, ситуація дещо простіша. Вони матимуть два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості, і цей період відраховуватиметься з 1 травня або з 1 червня відповідно.