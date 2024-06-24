Що буде з виплатами для ВПО
Уряд зберігає всі витрати для внутрішньо переміщених осіб у 2024 році, попри виклики для фінансової системи.
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Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що видатки на виплати для ВПО нині є другими за обсягом після видатків на оборону.
Порівняно з довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 мільярдів гривень. Так, кількість одержувачів соціальних виплат порівняно з довоєнним періодом зросла на 40% з 3,6 мільйона осіб до майже 5 мільйонів осіб.
У 2024 році в державному бюджеті передбачено майже 5 мільйонів одержувачів соціальних виплат, на які виділять 136,5 мільярда гривень.
За словами Єрмоличева, завдяки зовнішньому фінансуванню як минулого, так і цього року, всі соціальні та гуманітарні витрати були повністю забезпечені. Міжнародна підтримка залишається критично важливою для України в умовах повномасштабної війни.
Кому з переселенців припинять виплати
Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть втратити виплати вже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на ще один шестимісячний період.
У певних випадках, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.
Для осіб, які звернулися за продовженням виплат у травні або червні, ситуація дещо простіша. Вони матимуть два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості, і цей період відраховуватиметься з 1 травня або з 1 червня відповідно.