Что будет с выплатами для ВПЛ
Правительство сохраняет все расходы для внутренне перемещенных лиц в 2024 году, несмотря на вызовы для финансовой системы.
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Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что расходы на выплаты для ВПО сейчас являются вторыми по объему после расходов на оборону.
По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза и составляют более 470 миллиардов гривен. Так, количество получателей социальных выплат по сравнению с довоенным периодом выросло на 40% с 3,6 миллиона человек до почти 5 миллионов человек.
В 2024 году в государственном бюджете предусмотрено почти 5 миллионов получателей социальных выплат, на которые выделят 136,5 миллиарда гривен.
По словам Ермоличева, благодаря внешнему финансированию как в прошлом, так и в этом году, все социальные и гуманитарные расходы были полностью обеспечены. Международная поддержка остается критически важной для Украины в условиях полномасштабной войны.
Кому из переселенцев прекратят выплаты
Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут потерять выплаты уже через два месяца. Это будет касаться тех, кому выплаты были продлены на еще один шестимесячный период.
В определенных случаях, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.
Для лиц, которые обратились за продолжением выплат в мае или июне, ситуация несколько проще. Они будут иметь два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости, и этот период будет отсчитываться с 1 мая или с 1 июня соответственно.