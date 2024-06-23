Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила 24 Каналу, откуда наше государство будет брать эти деньги.

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Какой источник финансирования имеет Украина

За период полномасштабного вторжения Украина выплатила переселенцам более 145 миллиардов гривен. Кажется, что это очень много, но людей, которые нуждаются, также не мало. В этом году предусмотрено 625 миллионов долларов.

Это сумма, которую аккумулировали международные партнеры для выплат внутренне перемещенным лицам. Очевидно, мы обращаемся к правительствам наших союзнических стран и просим помогать нашим ВПО. Тех 625 миллионов долларов на 2024 год – это именно для денежной поддержки внутренне перемещенных лиц,

– отметила Ирина Верещук.

На сегодня зафиксировано 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, которые приняли справку. Такое количество никогда не получала выплаты, пик – 2,5 миллиона человек. Сейчас помощь получают только 1,5 миллиона украинцев, поскольку не все обращались.

Обратите внимание! USAID, WFP, IOM, UNHCR, UNICEF – именно благодаря этим организациям с момента полномасштабного вторжения украинцы получили 2 миллиарда долларов денежной помощи, а половина этих средств была направлена на поддержку ВПЛ. Также Украине помогают другие международные партнеры и доноры.

Напомним, что в последние дни значительно возросло количество обращений о задержке выплат ВПО на горячей линии Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Украинцы сообщают о задержке средств, которые должны поступать вовремя. Согласно информации от Минсоцполитики, все надлежащие выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца.