Когда поступят выплаты ВПЛ
Все выплаты на проживание, которые внутренне перемещенные лица должны получить за июнь, поступят до конца месяца.
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Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца,
– отметили в Министерстве.
В Минреинтеграции напомнили, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики.
Кому из ВПЛ прекратят выплаты
Некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить выплат уже через два месяца. Это будет касаться тех, кому выплаты были продлены на еще один шестимесячный период.
В определенных случаях, например, в случае онлайн-обучения детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.
Для лиц, которые обращаются за продолжением выплат в мае или июне, ситуация проще. Такие люди будут иметь реальные два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Два месяца будут отсчитываться с 1 мая или с 1 июня.