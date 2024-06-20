Коли надійдуть виплати ВПО

Усі виплати на проживання, які внутрішньо переміщені особи повинні отримати за червень, надійдуть до кінця місяця.

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Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця,

– зазначили в Міністерстві.

У Мінреінтеграції нагадали, що за нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики.

Важливо! Питання з приводу нарахування й отримання грошової допомоги для ВПО варто адресувати до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45 або на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua.

Кому з ВПО припинять виплати

Деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити виплат вже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на ще один шестимісячний період.

У певних випадках, наприклад, у разі онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки в пошуку роботи.

Довідково! Згідно з постановою Кабінету Міністрів, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою у лютому – квітні 2024 року, призначається та виплачується з 1 березня 2024 року. Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, чи вона подавала таку заяву в березні чи у квітні.

Для осіб, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, ситуація простіша. Такі люди матимуть реальні два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Два місяці відлічуватимуться з 1 травня або з 1 червня.