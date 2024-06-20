Коли надійдуть виплати ВПО
Усі виплати на проживання, які внутрішньо переміщені особи повинні отримати за червень, надійдуть до кінця місяця.
Читайте також Деякі українці можуть не отримати пенсію за червень: у чому причина
Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця,
– зазначили в Міністерстві.
У Мінреінтеграції нагадали, що за нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики.
Кому з ВПО припинять виплати
Деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити виплат вже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на ще один шестимісячний період.
У певних випадках, наприклад, у разі онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки в пошуку роботи.
Для осіб, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, ситуація простіша. Такі люди матимуть реальні два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Два місяці відлічуватимуться з 1 травня або з 1 червня.