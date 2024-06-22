Чтобы выехать с оккупированных территорий, необходимо иметь паспорт, двигаться через территорию России к коридору Колотиловка – Покровка или через третьи страны в Украину. Это 24 Каналу заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"У нас работает коридор Колотиловка – Покровка, но чтобы к нему добраться, надо ехать через территорию России. Чтобы спасти себя и своих близких, свою жизнь, здоровье, чтобы быть более-менее в безопасности, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию или на территорию третьих стран, и надо взять паспорт, берите его и езжайте", – подчеркнула чиновник.

Как выехать с ВОТ

Ирина Верещук отметила, что украинцы, которые получили российский паспорт, возвращаются в Украину через коридор Колотиловка – Покровка или через третьи страны. На границе их встречают пограничники, которые пропускают людей. Продолжаются определенные процедуры, которые необходимы ради нашей безопасности.

Враг использует людей на ВОТ, затем пытается инфильтрировать элементы, которые уже потом завербованы ФСБ на подконтрольной территории. Это часть нашей правоохранительной системы – СБУ. У нас война, и мы должны быть бдительными относительно этого. Никто не считает людей преступниками только потому, что они находились на ВОТ,

– объяснила она.

Украинцы, которые вынужденно получили российские паспорта, не считаются преступниками, если они не коллаборанты. Однако россияне заставляют коллаборационировать. Именно поэтому врагу важно, чтобы люди брать паспорт. Это нужно для того, чтобы потом привлечь их в свои так называемые "органы власти". То есть привлечь к сотрудничеству, дискредитировать, чтобы люди не имели выхода, не могли вернуться.

"Поэтому я всегда говорю: "Найдите возможность уехать". Никогда не поверю, что люди не понимают ловушку, которую для них делает Россия на ВОТ. Есть случаи, когда люди не могут уехать: больные родители, старшие. Они не могут пересечь коридор Колотиловка – Покровка, потому что там нужно идти пешком. Хотя есть случаи, когда и в 98 лет, и женщины, и мужчины идут пешком, чтобы только не находиться в оккупации под сапогом врага", – добавила вице-премьер-министр.