Держава запускає безпрецедентний механізм контролю за соціальними видатками, який зачепить тисячі українських родин. Щоб не побачити нуль на банківській картці, багатьом доведеться діяти на випередження.

Кого з українців перевірятимуть найприскіпливіше

Пенсійний фонд України розпочинає масові перевірки отримувачів пенсій та довічного грошового утримання. Під пильний нагляд потраплять насамперед ті громадяни, які втратили документи через війну, виїхали за кордон або мають прогалини у державних реєстрах.

Процедура контролю, яка передбачена оновленою методикою Мінфіну, складатиметься з трьох послідовних етапів. Спочатку фахівці детально проаналізують персональну інформацію пенсіонера, потім звірять її з державними базами через систему "Трембіта", а наостанок оцінять законність нарахування коштів.

Держава шукатиме будь-які невідповідності у податковому та демографічному реєстрах, а також у базах МВС. Інспекторів цікавитиме інформація про зміну групи інвалідності, виїзд на постійне проживання за кордон, відбування покарання чи навіть смерть отримувача.

Що варто зробити пенсіонерам для захисту своїх грошей

Громадянам наполегливо рекомендують не чекати примусового блокування рахунків, а самостійно звернутися до ПФУ у разі будь-яких змін, що впливають на виплати. Якщо ваша трудова книжка залишилася на окупованій території, варто негайно зробити запити до архівів або колишніх роботодавців для відновлення стажу.

Українці, які знайшли прихисток за кордоном, можуть розв'язати ці питання дистанційно через консульства чи дипломатичні установи. Там фахівці допоможуть правильно оформити звернення до Пенсійного фонду та підтвердити актуальний статус.

Які ще жорсткі перевірки від ПФУ передували цим змінам

Жорсткий контроль за соціальними видатками триває не перший місяць. Як уже повідомлялося, тисячі українців ризикують втратити пенсії по інвалідності через пропущений медогляд або брак страхового стажу. Чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний медичний огляд.

Також варто пам'ятати, що про офіційне працевлаштування чи відкриття ФОП пенсіонер має повідомити фонд протягом 10 днів, аби уникнути примусового повернення переплат.