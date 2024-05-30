Як самостійно перевірити страховий стаж та розрахувати пенсію в Україні

Перевірити свій страховий стаж та розрахувати пенсію українці можуть завдяки Порталу електронних послуг Пенсійного фонду. Зробити це можна прямо у своєму смартфоні, не виходячи із дому.

Як та де можна перевірити страховий стаж

Таким чином, для перевірки страхового стажу або розрахунку пенсії можна використовувати вебпортал ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд", який доступний у Google Play та Apple Store. Щоб це зробити, потрібно лише авторизуватися у особистому кабінеті.

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Нині це можна зробити в кілька способів: через кваліфікований електронний підпис (КЕП), за допомогою платформи GOV.ID, або ж використовуючи логін та пароль, які можна отримати в територіальному органі ПФУ.

Яка ще інформація є на порталі ПФУ

В особистому кабінеті на порталі ПФУ користувач зможе отримати наступну інформацію про: заробітну плату, з якої були сплачені страхові внески, страховий стаж та інформацію про всі місця роботи та періоди отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності.

У випадку виявлення помилок або застарілої інформації, необхідно подати анкету для оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб, додавши скановані копії документів, що підтверджують правильність інформації.

На цьому ж порталі доступний "Пенсійний калькулятор", завдяки якому можна дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Це можна зробити наступним чином: