Як та де можна перевірити страховий стаж
Таким чином, для перевірки страхового стажу або розрахунку пенсії можна використовувати вебпортал ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд", який доступний у Google Play та Apple Store. Щоб це зробити, потрібно лише авторизуватися у особистому кабінеті.
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Нині це можна зробити в кілька способів: через кваліфікований електронний підпис (КЕП), за допомогою платформи GOV.ID, або ж використовуючи логін та пароль, які можна отримати в територіальному органі ПФУ.
Яка ще інформація є на порталі ПФУ
В особистому кабінеті на порталі ПФУ користувач зможе отримати наступну інформацію про: заробітну плату, з якої були сплачені страхові внески, страховий стаж та інформацію про всі місця роботи та періоди отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності.
- на головній сторінці порталу вибрати опцію "Пенсійний калькулятор";
- ввести всю необхідну інформацію, включно з даними про особисті періоди трудової діяльності, які можуть бути відсутні в системі.