Як та де можна перевірити страховий стаж

Таким чином, для перевірки страхового стажу або розрахунку пенсії можна використовувати вебпортал ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд", який доступний у Google Play та Apple Store. Щоб це зробити, потрібно лише авторизуватися у особистому кабінеті.

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Нині це можна зробити в кілька способів: через кваліфікований електронний підпис (КЕП), за допомогою платформи GOV.ID, або ж використовуючи логін та пароль, які можна отримати в територіальному органі ПФУ.

Яка ще інформація є на порталі ПФУ

В особистому кабінеті на порталі ПФУ користувач зможе отримати наступну інформацію про: заробітну плату, з якої були сплачені страхові внески, страховий стаж та інформацію про всі місця роботи та періоди отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Зверніть увагу! У випадку виявлення помилок або застарілої інформації, необхідно подати анкету для оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб, додавши скановані копії документів, що підтверджують правильність інформації. На цьому ж порталі доступний "Пенсійний калькулятор", завдяки якому можна дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Це можна зробити наступним чином: