Как и где можно проверить страховой стаж
Таким образом, для проверки страхового стажа или расчета пенсии можно использовать вебпортал ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд", который доступен в Google Play и Apple Store. Чтобы это сделать, нужно только авторизоваться в личном кабинете.
Читайте также: Из-за этого ваша пенсия меньше: почему может учитываться не весь стаж
Сейчас это можно сделать несколькими способами через квалифицированную электронную подпись (КЭП), с помощью платформы GOV.ID, или же используя логин и пароль, которые можно получить в территориальном органе ПФУ.
Какая еще информация есть на портале ПФУ
В личном кабинете на портале ПФУ пользователь сможет получить следующую информацию о: заработной плате, с которой были уплачены страховые взносы, страховом стаже и информацию обо всех местах работы и периоды получения пособия по временной потере трудоспособности.
- на главной странице портала выбрать опцию "Пенсионный калькулятор";
- ввести всю необходимую информацию, включая данные о личных периодах трудовой деятельности, которые могут отсутствовать в системе.