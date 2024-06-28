Перезавантаження Бюро економічної безпеки: президент вже підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон. Мовиться про закон щодо перезавантаження Бюро економічної безпеки.

Президент підписав закон № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Цей закон є важливим.

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Чому потрібно було підписати цей закон

Підписання закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки було однією з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.

Що таке Бюро економічної безпеки Це український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави (фінансова поліція).



Мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій.

Нещодавно також Український уряд змінив правила виплати допомоги сім'ям військовослужбовців під час воєнного стану. Сім'ям загиблих на фронті членам сімей захисників України надається одноразова грошова допомога не менше 15 мільйонів гривень.