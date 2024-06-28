Президент подписал закон № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Этот закон является важным.

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Почему нужно было подписать этот закон

Подписание закона о перезагрузке Бюро экономической безопасности было одним из условий для Украины в программе расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

К этой реформе привязана и поддержка ЕС.

Что такое Бюро экономической безопасности Это украинский правоохранительный орган в сфере охраны экономической безопасности государства (финансовая полиция).



Цель Бюро - противодействие экономическим преступлениям против государства путем реализации правоохранительной, аналитической, экономической, информационной и других функций.

Недавно также Украинское правительство изменило правила выплаты помощи семьям военнослужащих во время военного положения. Семьям погибших на фронте членам семей защитников Украины предоставляется единовременная денежная помощь не менее 15 миллионов гривен.