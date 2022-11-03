Перша допомога вже є: 12 країн допоможуть Україні відновити енергосистему

Міністерство закордонних справ України домовилося про передачу допомоги від західних партнерів для підтримки української енергосистеми. Перші партії обладнання уже надані.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Щонайменше дванадцять країн ЄС нададуть обладнання для відновлення енергосистеми України. Зокрема, будуть передані генератори різних типів, автоматичні перемикачі та теплові гармати.

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Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода. Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів,

– заявив голова МЗС.

Яку саме допомогу передадуть

Наразі мова йде про 954 одиниці енергетичного обладнання, які поставлять Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція. Відомо, що Берлін поставить Києву обігрівачі автономної генерації, насоси, ліжка, ковдри та намети.

Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів та обсягів підтримки. Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулися на наш терміновий запит, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, взимку Україна буде вимушена імпортувати вугілля або електроенергію.