Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По меньшей мере, двенадцать стран ЕС предоставят оборудование для восстановления энергосистемы Украины. В частности, будут переданы генераторы разных типов, автоматические переключатели и тепловые пушки.

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Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Мы привлекаем необходимую помощь и оборудование для преодоления последствий террористических ударов России по критической инфраструктуре Украины. Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров,

– заявил глава МИД.

Какую помощь передадут

В настоящее время речь идет о 954 единицах энергетического оборудования, которые поставят Израиль, Испания, Италия, Литва, Германия, Северная Македония, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Финляндия и Франция. Известно, что Берлин поставит Киеву обогреватели автономной генерации, насосы, кровати, одеяла и палатки.

Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки. Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос, сказал Кулеба.

Напомним, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, зимой Украина будет вынуждена импортировать уголь или электроэнергию.