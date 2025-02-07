Допомога для ВПО: перша українська родина отримала субсидію на оренду житла

Перша родина внутрішньо переміщених осіб отримала субсидію на оренду житла. Так сімʼя отримуватиме від держави 4,7 тис. гривень субсидії щомісяця.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Станом на зараз родина мешкає на Закарпатті, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Чи мають право ВПО отримувати дві субсидії одночасно

Зокрема власнику житла, який здає його в оренду, держава компенсуватиме понад 2,3 тис. гривень податків.

У відомстві нагадали, що родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу, коли вони набули такий статус:

після 2022 року;

після 2014 року.

Субсидія на оренду - це повністю цифровий інструмент. Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн,

– йдеться у дописі.

Важливо! Для оформлення субсидії на оренду необхідно укласти офіційний договір оренди.