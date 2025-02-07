Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

По состоянию на сейчас семья живет на Закарпатье, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В частности владельцу жилья, который сдает его в аренду, государство будет компенсировать более 2,3 тыс. гривен налогов.

В ведомстве напомнили, что семьи ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья независимо от времени, когда они приобрели такой статус:

после 2022 года;

после 2014 года.

Субсидия на аренду - это полностью цифровой инструмент. Подать все документы на назначение субсидии можно онлайн,

– говорится в заметке.

Важно! Для оформления субсидии на аренду необходимо заключить официальный договор аренды.