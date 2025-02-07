Субсидія на оренду житла для ВПО

Станом на зараз родина мешкає на Закарпатті, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зокрема власнику житла, який здає його в оренду, держава компенсуватиме понад 2,3 тис. гривень податків.

У відомстві нагадали, що родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу, коли вони набули такий статус:

після 2022 року;

після 2014 року.

Субсидія на оренду - це повністю цифровий інструмент. Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн,

– йдеться у дописі.

Важливо! Для оформлення субсидії на оренду необхідно укласти офіційний договір оренди.