Субсидія на оренду житла для ВПО
Станом на зараз родина мешкає на Закарпатті, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Зокрема власнику житла, який здає його в оренду, держава компенсуватиме понад 2,3 тис. гривень податків.
У відомстві нагадали, що родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу, коли вони набули такий статус:
- після 2022 року;
- після 2014 року.
Субсидія на оренду - це повністю цифровий інструмент. Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн,
– йдеться у дописі.
Важливо! Для оформлення субсидії на оренду необхідно укласти офіційний договір оренди.