Яким був перший курс гривні до долара

З моменту впровадження гривні у 1996 році її курс девальвував більше ніж у 25 разів. На коливання курсу валюти вплинули кілька ключових подій, зокрема економічні кризи.

Перший курс гривні до долара в Україні

Як повідомив 24 Каналу Тарас Лєсовий, на початку введення гривні, у вересні 1996 року, курс долара становив від 1,4 до 1,6 гривні за долар. Незабаром американська валюта трохи подорожчала, досягнувши рівня від 1,8 до 2 гривень за долар.

Читайте також: Нові тенденції у вересні: що буде з доларом на початку навчального року

До серпня 1998 року курс стабілізувався в межах від 2 до 2,4 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Поступово в силу об’єктивних обставин гривня продовжила девальвувати з незначними періодами "курсової ремісії" – дефляції.

Водночас економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що через економічний спад та активний друк грошей для фінансування державного бюджету, який досягав 30% від ВВП, спостерігалася значна девальвація карбованця і висока інфляція. Внаслідок цього, у 1993 році інфляція перевищила 10 000%.