Як змінилась ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько уточнила, що попри зростання долара до 41,39 гривні у понеділок, вже починаючи з вівторка курсовий тренд розвернувся. До кінця п’ятниці котирування опустилися до 41 гривні за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Обсяг інтервенцій НБУ майже не змінився протягом останнього тижня, що свідчить про стабільне співвідношення попиту та пропозиції попри те, що обсяг торгів минулого тижня помірно зріс.

За словами банкірки, на минулому тижні готівковий ринок реагував на курсові тренди на міжбанку дуже слабко. У перший день тижня вартість долара у готівковому сегменті майже не змінилася.

Зміцнення гривні на міжбанку у другій половині тижня призвело лише до дуже помірного зниження курсу на готівковому ринку – до 41,35 – 41,40 гривень за долар,

– зазначає банкірка.

‌Що буде з курсом долара

Золотько зазначає, що цього тижня варто розраховувати на помірне зростання котирувань на міжбанку. Цьому буде сприяти період виплат зарплат українцям та активізація бізнес-сезону.

Проте я не очікую на суттєве послаблення гривні. У готівковому сегменті, на мою думку, зберігатиметься стабільна ситуація, а вартість долара коливатиметься тут в діапазоні 41,2 – 41,7 гривні за долар,

– уточнює банкірка.