Колись курс долара був менш як 2 гривні

Як повідомив 24 Каналу Тарас Лєсовий, початковий курс гривні до долара зараз може багато кого шокувати, особливо молодь до 30 років – з часу введення гривні до тепер її курс знизився аж у понад 25 разів.

Читайте також Вищі податки, зарплата вчителів та відстрочка від мобілізації: що зміниться з 1 вересня

Нагадуємо! В Україні до впровадження гривні діяли купонокарбованці – проміжна грошова одиниця, запроваджена як тимчасова, перехідна з радянських рублів до повноцінної, самостійної з економічним "ґрунтом" суто української валюти.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цей процес трохи затягнувся, грубо кажучи на 3 – 4 роки. На тлі економічного пострадянського провалля (зупинка виробництва, зубожіння населення, дефіцит бюджету тощо) Україну спіткала гіперінфляція, і купонокарбованці в прямому сенсі перетворилися на яскраві папірці з гри "Монополія".

Водночас коли у вересні 1996 року було введено в обіг вже гривню, то деномінація відбувалася за курсом 100 000 купонів = 1 гривня. Відтак тодішній курс долара був на рівні 1,4 – 1,6 гривні за долар.

Невдовзі курс американської валюти трохи підріс: до 1,8 – 2 гривні за долар.

До серпня 1998 року він тримався приблизно в межах 2 – 2,4 гривні за долар.

Поступово в силу об’єктивних обставин гривня продовжила девальвувати з незначними періодами "курсової ремісії" – дефляції,

– пояснює банкір.

Водночас економіст Данило Монін зауважив для 24 Каналу, що на початку незалежності в Україні якість державного управління була на дуже низькому рівні.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Через падіння економіки та друк коштів фінансування державного бюджету, яке доходило до 30% ВВП, це викликало велику девальвацію карбованця й велику інфляцію. Відтак в 1993 році інфляція становила понад 10 000%.

А вже після запуску гривні інфляція в країні пішла вниз й не підіймалася вище аніж 45% за рік.

Коротка історія встановлення гривні

Як зауважують в Нацбанку, назва офіційної національної валюти України походить від слова "гривна". Так в часи Київської Руси називали нашийну прикрасу.

Пізніше, під час торговельних операцій та сплати данини "гривну" використовували для позначення міри ваг та лічби.

Вже у часи Центральної Ради, а саме у 1918 році, було видано закон про запровадження грошової одиниці – гривні, яка поділялася на 100 шагів та дорівнювала 1/2 карбованця.

З початку незалежності у 1991 році Україна не одразу запровадила гривню, як нацвалюту. Так, у 1992 році Національний банк ввів в обіг купони багаторазового використання. І деякий час в обігу були як рублі, так і купонокарбованці. Згодом єдиним засобом платежу України у готівковому і безготівковому обігу став український карбованець.

А вже з 1996 року розпочинає свій шлях національна валюта – гривня. Тоді Національний банк ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень.

Основні етапи стабілізації та девальвації гривні

За словами Лєсового, за 28 років можна виділити кілька важливих етапів, пов’язаних з інфляцією та відповідною зміною курсів валют.

Варто зазначити, що зміна "ваги" гривні була наслідком причин: світових на внутрішніх економічних, політичних, і, на жаль, воєнних,

– зауважує Тарас Лєсовий.

Банкір наводить приклад, коли на піку розвитку банківської системи, а це на початку 2009 року, в Україні налічувалося понад 180 комбанків, втім наразі їхня кількість скоротилася майже втричі. При цьому пік скорочення банків припав на 2017 – 2018 роки.

Як додає Монін, у 2000-х роках продукти та комунальні послуги коштували набагато дешевше, ніж зараз. Це дозволяло при зарплаті 50 доларів мати можливість жити.

Зараз же вартість продуктів нафти газу та комунальних платежів суттєво піднялися, що вимагає істотно великих грошей у доларовому співвідношенні для життя,

– пояснює економіст.

Які вважливі етапи в історії становлення гривні

Введення національної валюти: курс 1,4 – 1,6 гривні за долар та 1,8 – 2 гривні за долар.

курс 1,4 – 1,6 гривні за долар та 1,8 – 2 гривні за долар. Світова економічна криза 1998 року: знецінення гривні майже вдвічі: наприкінці серпня 1998 року курс коливався в межах 4 – 4,5 гривні за долар. У наступні 9 років курс долара коливався в межах 4,5 – 5,5 гривні.

знецінення гривні майже вдвічі: наприкінці серпня 1998 року курс коливався в межах 4 – 4,5 гривні за долар. У наступні 9 років курс долара коливався в межах 4,5 – 5,5 гривні. Ревальвація гривні: кінець 2007 року та перше півріччя 2008 року – вага гривні суттєво зросла, курсові коливання відбувалися в проміжку 4,5 – 4,8 гривні за долар.

кінець 2007 року та перше півріччя 2008 року – вага гривні суттєво зросла, курсові коливання відбувалися в проміжку 4,5 – 4,8 гривні за долар. Світова економічна криза 2008 року, викликана насамперед іпотечною кризою в США, як наслідок – потужне "цунамі" кризи в банківському секторі.

В Україні ця криза настала із запізненням на 3 – 4 місяці – її активний початок датується вереснем, але, як і по всьому світу, ми пережили першу потужну іпотечну кризу, на кшталт "Тюльпанової лихоманки", а також вперше банківську систему України істотно "струснуло",

– додає пан Тарас.

Зверніть увагу! Гривня тоді девальвувала майже вдвічі – з 4,5 гривні за долар до 9 гривень за долар. Утім, у 2009 році курс дещо знизився, але курс долара вже не опускався нижче 8 гривень.