Первый курс гривны к доллару в Украине

Как сообщил 24 Каналу Тарас Лесовой, в начале введения гривны, в сентябре 1996 года, курс доллара составлял от 1,4 до 1,6 гривны за доллар. Вскоре американская валюта немного подорожала, достигнув уровня от 1,8 до 2 гривен за доллар.

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К августу 1998 года курс стабилизировался в пределах от 2 до 2,4 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Постепенно в силу объективных обстоятельств гривна продолжила девальвировать с незначительными периодами "курсовой ремиссии" – дефляции.

В то же время экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что из-за экономического спада и активной печати денег для финансирования государственного бюджета, который достигал 30% от ВВП, наблюдалась значительная девальвация карбованца и высокая инфляция. Вследствие этого, в 1993 году инфляция превысила 10 000%.