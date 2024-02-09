Перший транш від 50 мільярдів євро: коли гроші надійдуть Україні
Джерело:Financial Times
У Єврокомісії анонсували, що Україна отримає свій перший транш із виділених 50 мільярдів євро у лютому. Усі інші виплати залежатимуть від прогресу реформ в країні.
Перший транш фінансування
Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї повідомив, що фінансування може надійти вже на початку березня цього року. Він додав, що Україні зараз як ніколи потрібні гроші з огляду на затримку у Конгресі США.
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Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможе їм впоратися з їхніми фінансовими труднощами,
– сказав він.
Після цієї виплати, у ЄС перейдуть до формату "гроші за реформи", який буде узгодженим між Києвом та Брюсселем. Таким чином отримуватиме кошти щокварталу, але натомість проводитиме необхідні реформи.Зверніть увагу! Україна нині знаходиться у статусі країни-кандидата у ЄС, тож мовиться про реформи, які необхідні для потенційних членів блоку.
Наше фінансування – це не просто допомога. Наше фінансування засноване на умовах і результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті, все майже готове,
– додав Варгеї.
До слова, ЄС ще 1 лютого ухвалив допомогу у розмірі 50 мільярдів євро у рамках програми Ukraine Facility на 2024 – 2027 роки.