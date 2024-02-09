Перший транш фінансування

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї повідомив, що фінансування може надійти вже на початку березня цього року. Він додав, що Україні зараз як ніколи потрібні гроші з огляду на затримку у Конгресі США.

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Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможе їм впоратися з їхніми фінансовими труднощами,

– сказав він.

Після цієї виплати, у ЄС перейдуть до формату "гроші за реформи", який буде узгодженим між Києвом та Брюсселем. Таким чином отримуватиме кошти щокварталу, але натомість проводитиме необхідні реформи.

Зверніть увагу! Україна нині знаходиться у статусі країни-кандидата у ЄС, тож мовиться про реформи, які необхідні для потенційних членів блоку.

Наше фінансування – це не просто допомога. Наше фінансування засноване на умовах і результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті, все майже готове,

– додав Варгеї.

До слова, ЄС ще 1 лютого ухвалив допомогу у розмірі 50 мільярдів євро у рамках програми Ukraine Facility на 2024 – 2027 роки.