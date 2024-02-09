Первый транш финансирования

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи сообщил, что финансирование может поступить уже в начале марта этого года. Он добавил, что Украине сейчас как никогда нужны деньги, учитывая задержку в Конгрессе США.

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Таким образом мы вернемся на правильный путь и поможет им справиться с их финансовыми трудностями,

– сказал он.

После этой выплаты, в ЕС перейдут к формату "деньги за реформы", который будет согласованным между Киевом и Брюсселем. Таким образом будет получать средства ежеквартально, но взамен будет проводить необходимые реформы.

Обратите внимание! Украина сейчас находится в статусе страны-кандидата в ЕС, поэтому говорится о реформах, которые необходимы для потенциальных членов блока.

Наше финансирование – это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Итак, по сути, сейчас нам нужно увидеть план, заслуживающий доверия, план реформ со стороны Украины. По сути, все почти готово,

– добавил Варгеи.

К слову, ЕС еще 1 февраля принял помощь в размере 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024 – 2027 годы.