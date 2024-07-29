Дехто з пенсіонерів може отримати понад 3 тисячі надбавки до пенсії

Деякі пенсіонери отримають доплату до 3 100 гривень до Дня Незалежності у серпні. Пенсіонери отримають доплату до 3100 гривень у серпні.

Хто може отримати виплату

Деякі пенсіонери отримають разові виплати до Дня Незалежності України, зокрема ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни з особливими заслугами перед батьківщиною.

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Пенсіонери, які мають право на ці виплати, отримають їх у серпні разом з іншою пенсією без додаткового звернення.

Ветерани війни, які проходять службу або працюють і не є пенсіонерами, отримають кошти на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де вони проходять службу чи працюють. Це відбудеться на підставі заяв, поданих через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Розмір виплат до Дня Незалежності

Право на такі надбавки визначається Порядком здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і Про жертви нацистських переслідувань.

До Дня Незалежності люди можуть отримати такі виплати: