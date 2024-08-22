Штрафи для пенсіонерів: хто може опинитися під прицілом ПФУ

Пенсіонери зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про певні зміни. У разі несвоєчасного інформування, ПФУ може оштрафувати пенсіонера.

За що може оштрафувати ПФУ

Пенсіонер зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або початок підприємницької діяльності протягом 10 днів. У іншому випадку, пенсіонеру прийдеться повернути ПФУ усі незаконно виплачені кошти.

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Втім якщо пенсіонер отримав надмірні виплати, він може добровільно повернути кошти до Пенсійного фонду. В іншому ж випадку, ПФУ має право утримувати до 20% пенсії, доки всі зайві виплати не будуть компенсовані.

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– повідомляє ПФУ.

Водночас необхідно повідомити Пенсійний фонд України також про звільнення з роботи. Це дозволить провести перерахунок і буде можливість отримувати збільшені пенсійні виплати.