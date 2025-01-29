Пенсійний фонд витратив на пенсії суддям у відставці понад 5 мільйонів гривень

Україна наразі утримує 3 908 суддів. Зокрема видатки на пенсію суддям у відставці за 2024 рік становили приблизно 5 мільярдів гривень.

Пенсії суддям у відставці в Україні

Про це повідомив Пенсійний фонд на запит журналістів "Слідства.Інфо", пише 24 канал з посиланням на медіа.

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Так за підрахунками журналістів, за 2024 рік Пенсійний фонд України витратив близько 5 019 760 970 гривень на утримання суддів у відставці. Водночас середня пенсія такої особи становить 107 040,28 гривні.

У матеріалі йдеться про те, що за 2024 рік у відставку пішли 238 суддів. Як зазначає "Слідства.Інфо", відставка є логічним завершенням кар’єри таких українців.

Зокрема воно супроводжується довічним утриманням за державні кошти. Розмір цього утримання залежить від заробітної плати судді (виплати від 50 до 90% залежно від стажу).

Зауважте! Наголошується, що в Україні прослідковується тенденція, що сумнівні судді намагаються втекти на почесну "пенсію".