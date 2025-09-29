Український уряд готується до опалювального сезону. Зокрема в країні передбачають будь-які сценарії.

Як в Україні готуються до опалювального сезону?

Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише 24 Канал з посиланням на відомство країни.

Зокрема у Чернігові відбулося засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану. Очолила Штаб премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

У центрі уваги:

готовність до опалювального сезону; робота об’єднаної енергосистеми в кризових ситуаціях; забезпечення стійкості життєдіяльності населення.

Цікаво! Координував засідання Олексій Кулеба, а участь узяли заступник міністра Костянтин Ковальчук, міністр енергетики України Світлана Гринчук, керівництво НЕК "Укренерго" – NPC Ukrenergo, керівники прифронтових регіонів, ДСНС України та місцевої влади.

Середній показник підготовки житлово-комунального господарства по країні перевищує 95%,

– повідомив Кулеба.

Наприклад, у Чернігівській області підготовлено понад 93% житлового фонду, а також понад 95% дитячих садків, шкіл і лікарень, а також більше ніж 92% котелень. Крім того, було замінено більше ніж чотири кілометри теплових мереж, відремонтовано котли й теплопункти, створено запаси вугілля та пелет.

Аналогічні роботи тривають у таких областях:

Дніпропетровській; Донецькій; Запорізькій; Миколаївській; Одеській; Сумській; Харківській; Херсонській.

Важливим напрямом підготовки є розгортання розподіленої генерації, яка дозволяє підтримувати стабільність навіть у разі пошкоджень центральних мереж.

Зауважте! Наприклад, у Чернігові змонтовано п’ять когенераційних установок загальною потужністю 3,3 мегавата, додатково готові до роботи дванадцять блочно-модульних котелень сумарною потужністю 12,4 мегавата. Такі проєкти впроваджуються і в інших регіонах, щоб громади могли автономно забезпечувати себе теплом і світлом.

Що відомо щодо пунктів незламності?

Окремо на засіданні Штабу розглянули питання забезпечення людей доступом до базових послуг у разі надзвичайних ситуацій. В Україні функціонує понад десять тисяч пунктів незламності, які оснащені генераторами та пальним, аби люди мали під час відключень:

тепло; електрику; воду; зв’язок.

Додатково готуються пункти обігріву, які можуть бути розгорнуті за потреби. До того ж контролюється наявність пального для роботи генераторів у сфері ЖКГ та соціальній інфраструктурі.

Ми входимо у четвертий опалювальний сезон в умовах війни. Це означає, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів,

– сказав Олексій Кулеба.

Він наголосив, що завдання Штабу полягає у тому, аби тримати повну координацію, створювати резерви обладнання і матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій.

Зверніть увагу! Зокрема міністр подякував колегам з уряду, обласним адміністраціям, енергетикам та рятувальникам за спільну роботу.

Що відомо про запаси газу в Україні?

Ще на початку цьогорічного сезону закачування (йдеться про 17 квітня) в ПСГ України зберігалося майже 5,41 мільярда кубометрів природного газу. Про це повідомляють на сайті ExPro.

Ця сума – це на 35% або 2,95 мільярда кубометрів менше, ніж 17 квітня 2024 року. Однак продовж сезону закачування Україні вдалося повністю скоротити цей розрив.

Зокрема у вересні поточного року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 мільйона кубометрів природного газу. А це у 2,3 раза більше, ніж у вересні 2024 року.

Важливо! Станом на 14 вересня поточного року в українських ПСГ зберігалося 12,055 мільярдів кубометрів природного газу.

Що ще слід знати про опалювальний сезон в Україні?