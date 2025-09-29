Розглядають будь-які можливі сценарії: в Україні готуються до опалювального сезону
- Український уряд активно готується до опалювального сезону.
- Наразі розглядаються різні сценарії, зокрема в умовах воєнного стану, щоб забезпечити стабільність і надійність постачання тепла та електроенергії.
Як в Україні готуються до опалювального сезону?
Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише 24 Канал з посиланням на відомство країни.
Зокрема у Чернігові відбулося засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану. Очолила Штаб премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
У центрі уваги:
- готовність до опалювального сезону;
- робота об’єднаної енергосистеми в кризових ситуаціях;
- забезпечення стійкості життєдіяльності населення.
Цікаво! Координував засідання Олексій Кулеба, а участь узяли заступник міністра Костянтин Ковальчук, міністр енергетики України Світлана Гринчук, керівництво НЕК "Укренерго" – NPC Ukrenergo, керівники прифронтових регіонів, ДСНС України та місцевої влади.
Середній показник підготовки житлово-комунального господарства по країні перевищує 95%,
– повідомив Кулеба.
Наприклад, у Чернігівській області підготовлено понад 93% житлового фонду, а також понад 95% дитячих садків, шкіл і лікарень, а також більше ніж 92% котелень. Крім того, було замінено більше ніж чотири кілометри теплових мереж, відремонтовано котли й теплопункти, створено запаси вугілля та пелет.
Аналогічні роботи тривають у таких областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській.
Важливим напрямом підготовки є розгортання розподіленої генерації, яка дозволяє підтримувати стабільність навіть у разі пошкоджень центральних мереж.
Зауважте! Наприклад, у Чернігові змонтовано п’ять когенераційних установок загальною потужністю 3,3 мегавата, додатково готові до роботи дванадцять блочно-модульних котелень сумарною потужністю 12,4 мегавата. Такі проєкти впроваджуються і в інших регіонах, щоб громади могли автономно забезпечувати себе теплом і світлом.
Що відомо щодо пунктів незламності?
Окремо на засіданні Штабу розглянули питання забезпечення людей доступом до базових послуг у разі надзвичайних ситуацій. В Україні функціонує понад десять тисяч пунктів незламності, які оснащені генераторами та пальним, аби люди мали під час відключень:
- тепло;
- електрику;
- воду;
- зв’язок.
Додатково готуються пункти обігріву, які можуть бути розгорнуті за потреби. До того ж контролюється наявність пального для роботи генераторів у сфері ЖКГ та соціальній інфраструктурі.
Ми входимо у четвертий опалювальний сезон в умовах війни. Це означає, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів,
– сказав Олексій Кулеба.
Він наголосив, що завдання Штабу полягає у тому, аби тримати повну координацію, створювати резерви обладнання і матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій.
Зверніть увагу! Зокрема міністр подякував колегам з уряду, обласним адміністраціям, енергетикам та рятувальникам за спільну роботу.
Що відомо про запаси газу в Україні?
Ще на початку цьогорічного сезону закачування (йдеться про 17 квітня) в ПСГ України зберігалося майже 5,41 мільярда кубометрів природного газу. Про це повідомляють на сайті ExPro.
Ця сума – це на 35% або 2,95 мільярда кубометрів менше, ніж 17 квітня 2024 року. Однак продовж сезону закачування Україні вдалося повністю скоротити цей розрив.
Зокрема у вересні поточного року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 мільйона кубометрів природного газу. А це у 2,3 раза більше, ніж у вересні 2024 року.
Важливо! Станом на 14 вересня поточного року в українських ПСГ зберігалося 12,055 мільярдів кубометрів природного газу.
Що ще слід знати про опалювальний сезон в Україні?
Український уряд планує запровадити мораторій на відключення боржників у прифронтових громадах від водопостачання та електропостачання. Це потрібно для стабільного проходження опалювального сезону. Таким чином люди бути впевнені, що тепло й світло залишаться доступними за будь-яких обставин.
Зокрема під час воєнного часу дії мораторій для підвищення цін на гарячу воду, газ та опалення. Підвищення тарифів в країні можна розглядати лише після закінчення війни.