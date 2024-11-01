Підготовка до зими завершена: Україна готова до опалювального сезону

Усі регіони України успішно завершили підготовку до опалювального сезону 2024–2025 року. Завдяки скоординованим зусиллям було забезпечено необхідні ремонти та готовність до надзвичайних ситуацій.

Коли будинки підключать до тепла

Об'єкти соціальної інфраструктури почали опалювати з середини жовтня, а більшість житлових будинків підключать уже сьогодні, 1 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

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Цього року опалення в будинках підключається згідно з індивідуальними графіками для кожної області. Це зумовлено:

тепловим режимом;

обсягом ремонтних і відновлювальних робіт.

Також регіони створили алгоритми дій для реагування на надзвичайні ситуації в енергетичній системі. Зокрема, це: встановлення когенераційних установок, забезпечення генераторами, розробка планів взаємодії на випадок надзвичайних ситуацій.