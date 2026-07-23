"Нам треба дуже швидко включатись": Зеленський прокоментував підготовку до зими в Україні

Президент України Володимир Зеленський не задоволений ситуацією довкола Планів стійкості. Мова йде про стратегії щодо підготовки країни до зими.

Що Зеленський розповів про підготовку до зими

Свою думку щодо планів стійкості Володимир Зеленський повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський Президент України Я, чесно кажучи, поки що повністю не задоволений виконанням Планів стійкості. Я побачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись.

Президент, зокрема, відзначив, що це стане найголовнішим завданням для нового міністра інфраструктури.

Плани стійкості задля підготовки до опалювального сезону затвердили на РНБО на початку березня. Плани затвердили для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва.

Нагадаємо, що плани стійкості також розкритикував Олексій Кулеба – колишній міністр розвитку громад та територій. Він повідомив, що Київ досі не має затвердженого комплексного плану стійкості. А робота має бути переведена у чіткий документальний формат.