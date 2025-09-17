"Досягнули межі": у Верховній Раді розповіли, чому не можуть збільшити видатки на оборону
- Україна не може суттєво збільшити оборонний бюджет без дозволу міжнародних партнерів використовувати їхню допомогу для військових потреб.
- Видатки на сектор безпеки й оборони формуються виключно з внутрішніх доходів та запозичень, але потенціал внутрішніх запозичень вичерпано.
Зростання оборонних витрат в Україні можливе лише у випадку, якщо міжнародні партнери дозволять використовувати їхню допомогу на потреби армії. Наразі уряд не має ресурсів для суттєвого збільшення оборонного бюджету.
Чому неможливо суттєво збільшити бюджет на оборону?
Україна фактично вичерпала власні можливості для збільшення доходів бюджету, які спрямовуються на фінансування оборони. Про це пише 24 Канал з посиланням на подкаст "Економічної правди" з головою Бюджетного комітету Верховної Ради Роксоланою Підласою.
За її словами, міжнародна фінансова допомога не може використовуватися на військові потреби – вона дозволена лише для інших напрямів.
Тому видатки на сектор безпеки й оборони формуються виключно з внутрішніх доходів та запозичень.
Ми можемо використовувати лише власні доходи та внутрішні запозичення. Тому ми закладаємо на сектор безпеки та оборони рівно те, що ми можемо самі заробити,
– зазначила Підласа.
Голова Бюджетного комітету Верховної Ради наголосила, що інструмент облігацій внутрішньої державної позики вже вичерпав свій потенціал.
Примітно! Наступного року чисте розміщення ОВДП буде від’ємним – держава погасить борги на 100 мільярдів гривень більше, ніж зможе залучити.
Підласа зазначила, що уряд обмежений у можливостях збільшення військових витрат, зокрема щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.
Наразі економіка не здатна забезпечити необхідний рівень податкових надходжень, водночас влада не планує підвищувати податки, а потенціал додаткових доходів від детінізації залишається обмеженим.
Залишається питання використання коштів міжнародних партнерів. Якщо вони дозволять їх використовувати на потреби оборони, то ми зможемо більш суттєво підвищувати видатки на оборону. Поки що ми обмежені власними ресурсами й, відверто кажучи, ми вже досягнули межі своїх можливостей,
– резюмувала голова парламентського Бюджетного комітету.
Що потрібно знати про видатки на оборону?
Данило Гетманцев розкритикував проєкт бюджету на 2026 рік через недостатнє фінансування потреб оборони та безпеки. Він зазначив на потенційну потребу в додаткових сотнях мільярдів гривень.
Україна потребує щонайменше 120 мільярдів доларів у 2026 році на військові витрати, навіть у разі припинення бойових дій. Таку думку висловив Міністр оборони Денис Шмигаль.
Міжнародний валютний фонд розглядає перехід до нової програми для України, яка має консолідувати допомогу від МВФ, зовнішніх донорів та власні ресурси країни. Одночасно організація планує провести нову оцінку тривалості війни.