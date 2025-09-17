Зростання оборонних витрат в Україні можливе лише у випадку, якщо міжнародні партнери дозволять використовувати їхню допомогу на потреби армії. Наразі уряд не має ресурсів для суттєвого збільшення оборонного бюджету.

Чому неможливо суттєво збільшити бюджет на оборону?

Україна фактично вичерпала власні можливості для збільшення доходів бюджету, які спрямовуються на фінансування оборони. Про це пише 24 Канал з посиланням на подкаст "Економічної правди" з головою Бюджетного комітету Верховної Ради Роксоланою Підласою.

За її словами, міжнародна фінансова допомога не може використовуватися на військові потреби – вона дозволена лише для інших напрямів.

Тому видатки на сектор безпеки й оборони формуються виключно з внутрішніх доходів та запозичень.

Ми можемо використовувати лише власні доходи та внутрішні запозичення. Тому ми закладаємо на сектор безпеки та оборони рівно те, що ми можемо самі заробити,

– зазначила Підласа.

Голова Бюджетного комітету Верховної Ради наголосила, що інструмент облігацій внутрішньої державної позики вже вичерпав свій потенціал.

Примітно! Наступного року чисте розміщення ОВДП буде від’ємним – держава погасить борги на 100 мільярдів гривень більше, ніж зможе залучити.

Підласа зазначила, що уряд обмежений у можливостях збільшення військових витрат, зокрема щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Наразі економіка не здатна забезпечити необхідний рівень податкових надходжень, водночас влада не планує підвищувати податки, а потенціал додаткових доходів від детінізації залишається обмеженим.

Залишається питання використання коштів міжнародних партнерів. Якщо вони дозволять їх використовувати на потреби оборони, то ми зможемо більш суттєво підвищувати видатки на оборону. Поки що ми обмежені власними ресурсами й, відверто кажучи, ми вже досягнули межі своїх можливостей,

– резюмувала голова парламентського Бюджетного комітету.

Що потрібно знати про видатки на оборону?