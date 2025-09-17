Рост оборонных расходов в Украине возможен только в случае, если международные партнеры позволят использовать их помощь на нужды армии. Сейчас правительство не имеет ресурсов для существенного увеличения оборонного бюджета.

Почему невозможно существенно увеличить бюджет на оборону?

Украина фактически исчерпала собственные возможности для увеличения доходов бюджета, которые направляются на финансирование обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст "Экономической правды" с председателем Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланой Пидласой.

По ее словам, международная финансовая помощь не может использоваться на военные нужды – она разрешена только для других направлений.

Поэтому расходы на сектор безопасности и обороны формируются исключительно из внутренних доходов и заимствований.

Мы можем использовать только собственные доходы и внутренние заимствования. Поэтому мы закладываем на сектор безопасности и обороны ровно то, что мы можем сами заработать,

– отметила Пидласа.

Председатель Бюджетного комитета Верховной Рады отметила, что инструмент облигаций внутреннего государственного займа уже исчерпал свой потенциал.

Примечательно! В следующем году чистое размещение ОВГЗ будет отрицательным – государство погасит долги на 100 миллиардов гривен больше, чем сможет привлечь.

Пидласа отметила, что правительство ограничено в возможностях увеличения военных расходов, в частности по повышению денежного обеспечения военнослужащих.

Сейчас экономика не способна обеспечить необходимый уровень налоговых поступлений, одновременно власть не планирует повышать налоги, а потенциал дополнительных доходов от детенизации остается ограниченным.

Остается вопрос использования средств международных партнеров. Если они позволят их использовать на нужды обороны, то мы сможем более существенно повышать расходы на оборону. Пока мы ограничены собственными ресурсами и, откровенно говоря, мы уже достигли предела своих возможностей,

– резюмировала глава парламентского Бюджетного комитета.

Что нужно знать о расходах на оборону?