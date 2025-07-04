Посадовець Міноборони завдав державі мільярдних збитків: у чому його підозрюють

У поле зору ДБР потрапив колишній фахівець Департаменту держзакупівель Міноборони. Йому інкримінують порушення за двома статтями.

У чому підозрюють посадовця Міноборони

Про підозру повідомили колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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За версією слідства, його дії завдали державі збитків на понад 2 мільярди збитків. Йому інкримінують службову недбалість та підроблення офіційних документів.

Протягом 2023 року посадовець, ймовірно, уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 мільярдів гривень.

У порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено ПДВ у розмірі понад 2 мільярди гривень.

Нині із загальної суми збитків відшкодували 1,865 мільярди гривень. Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, що через службову недбалість судили командира прикордонної частини, який причетний до закупівлі ніякісних шоломів на 36 мільйонів гривень.

Правоохоронці також вивчають причетність до справи директора компанії-постачальника, яка надала шоломи поганої якості. Суд над ним теж проходить.

Командиру, який не потурбувався про якість шоломів, призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Злочин ускладнився тим, що був скоєний в умовах воєнного стану. Постачальник шоломів погодився відшкодувати державі збитки. Він сплатив штраф сумою 36 мільйонів гривень.