В Україні будують нові водогони через підрив Каховської ГЕС: які міста забезпечать водою

Аби забезпечити постачання води до населених пунктів, які через підрив Росією Каховської ГЕС ризикують залишитися без водопостачання, в Україні створять нові магістральні водогони. На будівництво витратять 1,5 мільярда гривень.

Де будуватимуть

Загальна довжина нових водопроводів складе 87 кілометрів. Очікується, що вони забезпечать пропуск близько 300 тисяч кубометрів води на добу. При цьому за необхідності цей обсяг зможуть збільшувати.

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Будувати планують за напрямками:

Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище;

Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проєктів буде Держагентство з відновлення.

Крім того, повідомив очільник уряду, на забезпечення потреб у питній воді трьом областям виділено майже 846 мільйонів гривень. Йдеться про:

Херсонську;

Миколаївську;

Запорізьку;

Дніпропетровську області.

У скільки Україні обійдеться нова гідроелектростанція

, росіяни підірвали Каховську ГЕС зранку 6 червня. Це, яка загрожує країні екологічною катастрофою та дефіцитом питної води.

Раніше ж в Мінекономіки порахували, що будівництво нової гідростанції замість Каховської ГЕС обійдеться у понад 1 мільярд доларів.

Юлія Свириденко Перша віцепрем'єр – міністерка економіки Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько 1 мільярд доларів, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі.

За даними держорганів,