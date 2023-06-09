Где будут строить

Общая протяженность новых водопроводов составит 87 километров. Ожидается, что они обеспечат пропуск около 300 тысяч кубометров воды в сутки. При этом, при необходимости, этот объем смогут увеличивать.

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Строить планируют по направлениям:

Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище;

Марганец – Никополь, Хортица – Томаковка.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению.

Кроме того, сообщил глава правительства, на обеспечение потребностей в воде трем областям выделено почти 846 миллионов гривен. Речь идет о:

Херсонской;

Николаевской;

Запорожской;

Днепропетровской области.

Напомним, россияне взорвали Каховскую ГЭС утром 6 июня Это величайшая техногенная катастрофа последних десятилетий, угрожающая стране экологической катастрофой и дефицитом питьевой воды.

Во сколько Украине обойдется новая гидроэлектростанция

Раньше в Минэкономики посчитали, что строительство новой гидростанции вместо Каховской ГЭС обойдется в свыше 1 миллиарда долларов.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер – министр экономики Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины.

Важно! По данным госорганов, на восстановление дамбы может уйти ориентировочно 5 лет.