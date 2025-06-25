До російського заводу прямує підсанкційне судно, що постачає газ до Європи

Санкціонований танкер зі скрапленим природним газом, ймовірно, прямує до російського експортного термінала. Це може стати викликом для західних органів влади, які уникали введення обмежень щодо цього об'єкту.

Танкер, що перебуває під санкціями, прямує до Росії

Танкер Iris, раніше відомий як North Sky, який був внесений до санкційного списку США, передає сигнал про свій курс до Сабетти на півночі Сибіру, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Саме там розташований експортний термінал Yamal LNG. Очікується, що судно прибуде до нього до 26 червня.

Yamal LNG – найбільший у Росії завод з експорту скрапленого газу – продовжує постачання до Європи. Завантаження пального на санкціоноване судно може зробити цей об’єкт вразливим до західних санкцій.

США та Європа свідомо не запроваджували обмеження проти Yamal LNG, аби не поставити під загрозу енергопостачання для європейського ринку,

– пояснили у Bloomberg.

У квітні судно Iris змінило судновласника на російську компанію ELEGEST OOO. Про це свідчать дані морської бази Equasis.

Однак наразі невідомо, чи дійсно танкер Iris пришвартується в Сабетті або здійснить завантаження пального. Також можливо, що судно продовжить шлях на південь до заводу Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями США з 2023 року та не здійснював постачань з жовтня.

США ввели санкції проти Arctic LNG 2 та підозрюваного тіньового флоту суден у межах зусиль попередньої адміністрації зі стримування розширення Росії в галузі скрапленого газу,

– зазначають у матеріалі.

Зауважте! Однак іноземні покупці наразі не поспішають купувати санкціонований російський СПГ.