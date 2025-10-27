Допомога для ВПО: у Верховній Раді анонсували підтримку на 2026 рік

В Україні планують збільшити на один мільярд гривень допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам. Додатково запропоновано 500 мільйонів гривень на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

Що очікує на ВПО у 2026 році?

Правку було ухвалено за підсумками розгляду в першому читанні проєкту державного бюджету 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на пресслужба апарату Верховної Ради України.

На сайті зазначено, що про майбутні зміни розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова робочої групи ТСК Верховної Ради з питань житла для внутрішньо переміщених осіб Максим Ткаченко.

У документі врахували збільшення видатків на 1,5 мільярда на підтримку ВПО,

– повідомив Максим Ткаченко.

Він нагадав, що війна триває дванадцятий рік. Тому в Україні є переселенці з Луганська, Донецька з Криму, які чекають від держави компенсацію за своє втрачене житло.

Однак наразі немає в країні механізму, щоб ці люди хоча б щось отримати. Проте Міністерство розвитку громад і територій анонсує, що наступного року почнуться перші виплати допомоги людям з окупованих територій.

Але поки це стосуватиметься двох категорій людей:

громадян зі статусом учасника бойових дій; людей з інвалідністю, отриманою під час військових дій.

Максим Ткаченко підкреслив: компенсації потрібні й тим українцям, які вже не мають куди повертатися навіть після закінчення війни. Річ у тім, що Росія знищила їхні населені пункти:

Бахмут; Соледар; Сіверськодонецьк; Рубіжне; Попасну; Лисичанськ; багато інших.

Тобто фізично цих міст вже не існує. Тому ініціатива Верховної Ради полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах.

Згідно зі слів Ткаченка, йдеться про один із дієвих варіантів. Річ у тім, що вартість таких будинків 120 – 300 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Тобто є змога забезпечити житлом більшу кількість людей.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло?

Понад 1 600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок російської агресії, зможуть придбати житло, адже український уряд виділив додаткові 2,5 мільярда гривень на житлові сертифікати за програмою єВідновлення. Про це пише прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Наразі подавати заявки можна:

через "Дію"; у ЦНАПі; у нотаріуса.

Зокрема відтепер для підтвердження руйнувань вистачає одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 метрів.

Важливо! Також можна використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії.

Що ще наразі спрощує життя для ВПО?