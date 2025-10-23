Як ВПО отримують пенсії у 2025 році?

ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року, можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого уповноваженого банку України, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Пенсія за втратою годувальника-військового: хто має право на виплати

Громадяни за кордоном або на ТОТ, мають проходити фізичну ідентифікацію. Вони повинні це робити щороку до 31 грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців. Це за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної Україні території (наприклад, на ТОТ або за кордоном), – живий, і кошти зі своєї картки отримує саме він,

– пояснили у фонді.

Важливо! Виплата пенсій громадянам на тимчасово окупованих територіях і тим, які виїхали звідти, відбувається за умови неодержання пенсії від російської федерації, що підтверджується заявою в довільній формі до Пенсійного фонду України.

Чому пенсію можуть припинити нараховувати?

За деяких обставин пенсію українцям можуть зовсім припинити надсилати на банківські картки. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Це можливо за таких обставин:

у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості; на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою; у разі смерті пенсіонера.

Зверніть увагу! Також виплати припиняються, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік.

Чи зміниться пенсійний вік в Україні?