Проти енергетичного шантажу Росії: 17 країн надали Україні критичну допомогу

Україна продовжує залучати допомогу міжнародних партнерів для підтримки енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень від російських обстрілів. Наразі вже 17 держав та Євросоюз надали важливу допомогу для стабілізації роботи енергетичного сектору.

Хто надав допомогу Україні?

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Кожен внесок – це реальна допомога для забезпечення тепла в громадах і протидії російському енергетичному терору,

– наголосив Сибіга.

Станом на 19 січня Україна від початку року отримала сотні генераторів та іншого обладнання:

Італія

Розпочала передавати промислові бойлери, призначені для систем теплопостачання. Україна отримає близько 80 одиниць потужністю від 550 до 3 тисяч кіловатів. Обладнання направлять у громади, де централізовані системи теплопостачання пошкоджені чи зруйновані.

Бельгія

Федеральне агентство розвитку Enabel відправило українцям 22 мобільні котельні. Також виділило три генератори, що мають потужність 200 та 40 кіловатів. Їх одержать Київ, Одеса та Фастів.

Чехія

Україна отримає партію генераторів від організації Post Bellum, які передадуть Києву, Львову, Тернополю, Херсону, Дніпру та Миколаєву. До того ж організація "Людина в біді" залучила додаткове фінансування через Єврокомісію, яке спрямують на енергопотреби українців.

Румунія

Направила партію акумуляторних станцій ECOFLOW та дизельний генератор. Вантаж вартістю близько 20 тисяч євро призначений для Сумщини.

Болгарія

Передала 17 генераторів різної потужності.

Данія

Підтримку Києву надала громадська організація Bevar Ukraine – генератор на 22 кіловати для лікарні та промислові джерела безперебійного живлення потужністю 100 та 80 кіловатів. Також вона ж направила два потужні генератори для Сумської області та планує відправити ще два для Київщини та Сумщини.

Литва

Підтримала додатковим енергетичним обладнанням, генераторами, компонентами для аварійних ремонтів та локальної генерації.

Польща

Передала дизельні генератори для критичної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери. Допомогу виділила, зокрема, дял столиці у рамках проєкту "Тепло для Києва".

Швейцарія

Кантон Тургау планує поставити 4 аварійні електрогенератори середньої потужності найближчим часом.

Молдова

Передала 14 генераторів. Їх відправили для потреб Сумської області.

Євросоюз

Ухвалив передачу Україні 445 генераторів із запасів програми rescEU.

Також, за словами Сибіги, окремі держави виділили фінансову підтримку Україні для забезпечення енергетичного сектору, закупівлі обладнання та ресурсів.

Норвегія – 200 мільйонів доларів;

Німеччина та Австрія – 60 мільйонів євро;

Велика Британія – 20 мільйонів фунтів.

Вдячний усім благодійникам і нашим партнерам, які допомагають нам пройти цю важку зиму. Ми завжди памʼятатимемо про цю щиру підтримку, про тепло ваших сердець в найхолодніший час нашої історії

– наголосив глава МЗС.

Куди спрямують обладнання від Італії?

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що допомогу від Італії Україна отримає у рамках реалізація домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та італійською прем'єркою Джорджею Мелоні.

Вона надаватиметься у два етапи. Перший – це 80 потужних бойлерів. Другий етап допомоги розрахований на наступні пів року і буде ще масштабнішим.

Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів,

– зазначив Буданов.

Наразі вже визначено, куди відправлять перше обладнання з Італії. За словами міністра розвитку Олексія Кулеби, бойлери спрямують:

до Чернігова;

Харкова;

Херсона;

Одеси;

Запоріжжя;

Сум;

Миколаєва;

Полтави;

Києва;

та Донецької області.

