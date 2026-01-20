Против энергетического шантажа России: 17 стран предоставили Украине критическую помощь

Украина продолжает привлекать помощь международных партнеров для поддержки энергосистемы, которая получила значительные повреждения от российских обстрелов. Сейчас уже 17 государств и Евросоюз предоставили важную помощь для стабилизации работы энергетического сектора.

Кто оказал помощь Украине?

Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Каждый вклад – это реальная помощь для обеспечения тепла в общинах и противодействия российскому энергетическому террору,

– подчеркнул Сибига.

По состоянию на 19 января Украина с начала года получила сотни генераторов и другого оборудования:

Италия

Начала передавать промышленные бойлеры, предназначенные для систем теплоснабжения. Украина получит около 80 единиц мощностью от 550 до 3 тысяч киловатт. Оборудование направят в общины, где централизованные системы теплоснабжения повреждены или разрушены.

Бельгия

Федеральное агентство развития Enabel отправило украинцам 22 мобильные котельные. Также выделило три генератора, имеющих мощность 200 и 40 киловатт. Их получат Киев, Одесса и Фастов.

Чехия

Украина получит партию генераторов от организации Post Bellum, которые передадут Киеву, Львову, Тернополю, Херсону, Днепру и Николаеву. К тому же организация "Человек в беде" привлекла дополнительное финансирование через Еврокомиссию, которое направят на энергопотребности украинцев.

Румыния

Направила партию аккумуляторных станций ECOFLOW и дизельный генератор. Груз стоимостью около 20 тысяч евро предназначен для Сумщины.

Болгария

Передала 17 генераторов различной мощности.

Дания

Поддержку Киеву предоставила общественная организация Bevar Ukraine – генератор на 22 киловатта для больницы и промышленные источники бесперебойного питания мощностью 100 и 80 киловатт. Также она же направила два мощных генератора для Сумской области и планирует отправить еще два для Киевщины и Сумщины.

Литва

Поддержала дополнительным энергетическим оборудованием, генераторами, компонентами для аварийных ремонтов и локальной генерации.

Польша

Передала дизельные генераторы для критической инфраструктуры и объектов социальной сферы. Помощь выделила, в частности, дял столицы в рамках проекта "Тепло для Киева".

Швейцария

Кантон Тургау планирует поставить 4 аварийные электрогенераторы средней мощности в ближайшее время.

Молдова

Передала 14 генераторов. Их отправили для нужд Сумской области.

Евросоюз

Одобрил передачу Украине 445 генераторов из запасов программы rescEU.

Также, по словам Сибиги, отдельные государства выделили финансовую поддержку Украине для обеспечения энергетического сектора, закупки оборудования и ресурсов.

Норвегия – 200 миллионов долларов;

Германия и Австрия – 60 миллионов евро;

Великобритания – 20 миллионов фунтов.

Благодарен всем благотворителям и нашим партнерам, которые помогают нам пройти эту тяжелую зиму. Мы всегда будем помнить об этой искренней поддержке, о тепле ваших сердец в самое холодное время нашей истории

– подчеркнул глава МИД.

Куда направят оборудование от Италии?

Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что помощь от Италии Украина получит в рамках реализация договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и итальянским премьером Джорджей Мелони.

Она будет предоставляться в два этапа. Первый – это 80 мощных бойлеров. Второй этап помощи рассчитан на следующие полгода и будет еще более масштабным.

В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов,

– отметил Буданов.

Сейчас уже определено, куда отправят первое оборудование из Италии. По словам министра развития Алексея Кулебы, бойлеры направят:

в Чернигов;

Харьков;

Херсон;

Одессу;

Запорожье;

Сум;

Николаева;

Полтавы;

Киева;

и Донецкой области.

